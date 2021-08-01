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Олимпиада 2020 в Токио

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Пока Романчук брал медаль Олимпиады, его жена Марина Бех пробивалась в финал в прыжках в длину

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
1 августа, 06:09
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Украинская легкоатлетка показала десятый результат и продолжит борьбу за медаль. У нее будет особенный болельщик в Токио – супруг Михаил, взявший две медали
Марина Бех и Михаил Романчук соревновались в одно время на Олимпиаде-2020 в Токио
Марина Бех и Михаил Романчук соревновались в одно время на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Наша олимпийская пара синхронно показала результат на Играх в Токио! Рано утром в воскресенье, когда Михаил Романчук в бассейне брал "серебро" на дистанции 1500 метров, его жена Марина Бех-Романчук принимала участие в квалификации в прыжках в длину.

Результат Марины – 6.71 метра. Это десятое место в квалификации, и украинка пробилась в финал.

Розыгрыш медалей в прыжках в длину у женщин состоится 3 августа. У украинки будет седьмой стартовый номер.

Олимпиада-2020. Лучшие в квалификации в прыжках в длину:

В тренде
  1. Ивана Шпанович (Сербия) – 7.00
  2. Малайка Михамбо (Германия) – 6.98
  3. Бриттни Риз (США) – 6.86

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Напомним, что супруг Марины пловец Михаил на Играх в Токио завоевал две медали. "Бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем и "себеро" на дистанции 1500 метров.

Михаил Романчук и его жена Марина
Михаил Романчук и его жена Марина / Фото: НОК Украины

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Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Япония ЯпонияJP
17
5
8
30
4
flag Австралия АвстралияAU
12
3
14
29
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
6
flag Великобритания ВеликобританияGB
9
10
11
30
7
flag Республика Корея Республика КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франция ФранцияFR
4
10
6
20
9
flag Нидерланды НидерландыNL
4
7
5
16
10
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