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Олімпіада 2020 в Токіо

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Поки Романчук брав медаль Олімпіади, його дружина Марина Бех пробивалася до фіналу у стрибках в довжину

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
1 серпня, 06:09
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Українська легкоатлетка показала десятий результат і продовжить боротьбу за медаль. У неї буде особливий уболівальник в Токіо – чоловік Михайло, який взяв дві медалі
Марина Бех та Михайло Романчук змагалися в один час на Олімпіаді-2020 на Токіо
Марина Бех та Михайло Романчук змагалися в один час на Олімпіаді-2020 на Токіо / Фото: Reuters

Наша олімпійська пара синхронно показала результат на Іграх в Токіо! Рано вранці в неділю, коли Михайло Романчук в басейні брав "срібло" на дистанції 1500 метрів, його дружина Марина Бех-Романчук брала участь в кваліфікації в стрибках в довжину.

Результат Марини – 6.71 метра. Це десяте місце в кваліфікації, і українка пробилася до фіналу.

Розіграш медалей в стрибках в довжину у жінок відбудеться 3 серпня. У українки буде сьомий стартовий номер.

Олімпіада-2020. Кращі в кваліфікації в стрибках в довжину:

В тренді
  1. Івана Шпановіч (Сербія) – 7.00
  2. Маланка Міхамбо (Німеччина) – 6.98
  3. Бріттні Різ (США) – 6.86

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Нагадаємо, що чоловік Марини плавець Михайло на Іграх в Токіо завоював дві медалі. "Бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем і "Себеріо" на дистанції 1500 метрів.

Михайло Романчук та його дружина Марина
Михайло Романчук та його дружина Марина / Фото: НОК України

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
12
3
14
29
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
11
37
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
11
30
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
5
16
10
flag Нова Зеландія Нова ЗеландіяNZ
4
3
4
11
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