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Олімпіада 2020 в Токіо

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Романчук: "Нести з Мариною прапор на закритті Ігор? Ні, я дуже хочу додому"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
1 серпня, 06:56
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Наш плавець Михайло Романчук виграв вже дві нагороди в Токіо, тепер черга поборотися за медаль його дружини Марини Бех, яка пробилася в фінал стрибків у довжину
Марина может собрать в семью полный комплект наград Токио-2020
Марина может собрать в семью полный комплект наград Токио-2020

На Олімпійських іграх в Токіо може трапиться унікальна для нашого спорту подія. Чоловік і дружина виграють нагороди. Михайло Романчук свою частину програми вже виконав. Він взяв "бронзу" і "срібло" в плаванні.

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Коли сьогодні Михайло виходив на старт дистанції 1500 метрів, то його дружина Марина Бех проходила кваліфікацію в стрибках у довжину.

Один з колег журналістів пожартував: "Михайле, ви не залишили варіантів Марині. Тепер їй потрібно брати "золото , щоб у родині був повний комплект токійських нагород".

"Я буду дуже щасливий. Я буду всім серцем вболівати за неї. Я прийду на стадіон підтримувати. Я знаю, що вона у мене дуже сильна дівчинка і зможе показати себе", – відповів Романчук.

Природно, якщо Марина виграє медаль, то питання, хто повинен нести прапор України на церемонії закриття могло би відпасти само собою. Але Романчук з дружиною не збираються залишатися в Токіо до кінця Ігор.

"У нас вже квитки на 5 серпня. Я не був удома два з половиною місяці. Я неймовірно сильно хочу додому. Я скупив за домом. Ми з Мариною поїдемо в Хмельницький і будемо там відпочивати", – зізнався Михайло.

Все найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на "Сегодня":

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Країна
Золото
Срібло
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22
13
12
47
2
flag США СШАUS
19
20
13
52
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
8
30
4
flag Австралія АвстраліяAU
13
3
14
30
5
flag ОКР ОКРROC
11
15
12
38
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
9
10
12
31
7
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
7
16
8
flag Франція ФранціяFR
4
10
6
20
9
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