Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась

Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters
Після змагань, що відбулися в неділю, 1 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 50 нагород – 23 золоті, 14 срібних і 13 бронзових.
Україна, у якої після п'яти бронзовых нагород завдяки плавцеві Михайлові Романчуку з'явилося перше "срібло", тепер уже перебуває в середині не сьомого, а шостого десятка – на 56-му рядку.
Олімпіада триватиме до 8 серпня.
Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем / Фото: Getty Images
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