Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
Головна Олімпійські ігри 2020

Олімпіада 2020 в Токіо

Головна Розклад Медалі Хроники Відео Збірна України Ми в Токіо
СЬОГОДНІ Спорт Олімпійські ігри Токіо 2020

Медальний залік Олімпіади після 1 серпня: Україна піднялась

Олег Люлька Олег Люлька
1 серпня, 17:57
Копіювати лінк
Завдяки срібній нагороді, яку у плаванні здобув Михайло Романчук, збірна України в медальному заліку Ігор-2020 у Токіо піднялася з 65-ї на 56-у сходинку
Романчук із "сріблом" Олімпіади
Романчук із "сріблом" Олімпіади / Фото: Reuters

Після змагань, що відбулися в неділю, 1 серпня, медальний залік Олімпіади в Токіо продовжує очолювати Китай, у якого 50 нагород – 23 золоті, 14 срібних і 13 бронзових.

Україна, у якої після п'яти бронзовых нагород завдяки плавцеві Михайлові Романчуку з'явилося перше "срібло", тепер уже перебуває в середині не сьомого, а шостого десятка – на 56-му рядку.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

В тренді
МісцеКраїнаGold medal icon.svgSilver medal icon.svgBronze medal icon.svgУсього
1Китай Китай23141350
2США США20231659
3Японія Японія175931
4Австралія Австралія1431431
5Олімпійський комітет Росії ОКР12191344
6Велика Британія Велика Британія10101232
7Франція Франція510621
8Південна Корея Південна Корея54817
9Італія Італія481527
10Нідерланди Нідерланди47617
11Німеччина Німеччина441119
12Нова Зеландія Нова Зеландія43411
13Чехія Чехія4318
14Канада Канада34714
15Швейцарія Швейцарія34512
16Хорватія Хорватія3227
17Бразилія Бразилія23510
18Китайський Тайбей Китайський Тайбей2349
19Угорщина Угорщина2226
20Словенія Словенія2114
20Еквадор Еквадор2002
Косово Косово2002
Катар Катар2002
24Іспанія Іспанія1337
25Грузія Грузія1315
26Румунія Румунія1304
Швеція Швеція1304
Венесуела Венесуела1304
29Гонконг Гонконг1203
ПАР ПАР1203
Словаччина Словаччина1203
32Австрія Австрія1135
33Данія Данія0123
Сербія Сербія1124
35Бельгія Бельгія1113
Ямайка Ямайка1113
Норвегія Норвегія1113
38Польща Польща1102
Туніс Туніс1102
40Ірландія Ірландія1023
Ізраїль Ізраїль1023
Туреччина Туреччина1023
43Білорусь Білорусь1012
Естонія Естонія1012
Фіджі Фіджі1012
Узбекистан Узбекистан1012
47Бермуди Бермуди1001
Ефіопія Ефіопія1001
Греція Греція1001
Іран Іран1001
Латвія Латвія1001
Філіппіни Філіппіни1001
Таїланд Таїланд1001
54Колумбія Колумбія0213
55Домініканська Республіка Домініканська Республіка0202
56УкраїнаУКРАЇНА0156
57Індонезія Індонезія0123
Монголія Монголія0123
59Куба Куба0112
Індія Індія0112
Португалія Португалія0112
Сан-Марино Сан-Марино0112
Уганда Уганда0112
64Болгарія Болгарія0101
Йорданія Йорданія0101
Північна Македонія Північна Македонія0101
Туркменістан Туркменістан0101
68Казахстан Казахстан0033
Мексика Мексика0033
70Азербайджан Азербайджан0022
Єгипет Єгипет0022
72Аргентина Аргентина0011
Фінляндія Фінляндія0011
Кот-д'Івуар Кот-д'Івуар0011
Кувейт Кувейт0011
Малайзія Малайзія0011
Усього (76 команд)179177208564

Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем
Михайло Романчук завоював срібло на дистанції 1500 метрів вільним стилем / Фото: Getty Images

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 в Токіо – на "Сьогодні":

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
24
14
13
51
2
flag США СШАUS
20
23
16
59
3
flag Японія ЯпоніяJP
17
5
9
31
4
flag Австралія АвстраліяAU
14
3
14
31
5
flag ОКР ОКРROC
12
19
13
44
6
flag Велика Британія Велика БританіяGB
10
10
12
32
7
flag Франція ФранціяFR
5
10
6
21
8
flag Південна Корея Південна КореяKR
5
4
8
17
9
flag Італія ІталіяIT
4
8
15
27
10
flag Нідерланди НідерландиNL
4
7
6
17
Всі медалі
Літні Ігри в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До закриття Олімпіади
Новини з Токіо
Опитування
Рейтинг
Найбільш високооплачувані спортсмени на Олімпіаді-2020
1
Кевін Дюрант (баскетбол) Кевін Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наомі Осака (теніс) Наомі Осака (теніс)
$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
Дивитись весь рейтинг
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти