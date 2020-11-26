Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Мариолы Боднарчук

Сегодня в Киеве стартует чемпионат Европы по художественной гимнастике. К началу турнира мы проводим конкурс – на самую красивую гимнастку сборной Украины. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!
Представляем одну из участниц: 18-летняя Мариола Боднарчук – чемпионка Украины и победительница Кубка Дерюгиной в групповых упражнениях. Призерка международных соревнований.
Мариола очень любит собак, знает венгерский язык, а ее девиз – "Иди к своей мечте".
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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".
Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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