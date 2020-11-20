Українська
$ 28,26
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Виктории Оноприенко

20 ноября, 11:53

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

Виктория Оноприенко

Виктория Оноприенко / Фото: Instagram

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту соревнований мы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

Реклама

Представляем одну из участниц: 17-летняя Виктория Оноприенко – серебряная призерка чемпионата Европы (2018), призерка Всемирной Гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020).

Виктория сначала занималась фигурным катанием, но начала сильно болеть и бросила лед. А потом как-то побывала на Кубке Дерюгиной и попросила родителей записать ее на гимнастику.

Реклама

Мечта Оноприенко – поехать на Олимпийские игры.

В свободное время Виктория любит готовить и после завершения карьеры была бы не против открыть свой ресторан или стать шеф-поваром.

В тренде
Топ-10 самых смешных "гербов" футбольных клубов: от уткорога до письма Санте

Реклама

Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Реклама

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

художественная гимнастика Чемпионат Европы
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спорта
Пышногрудую волейболистку просили удалить Instagram из-за откровенных фото. Она ушла из спортаДругие
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына Лукашенко
В зверском убийстве белоруса Бондаренко подозревают тренера сына ЛукашенкоХоккей
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о
Шахматы на потолке, наркотики и харассмент: гроссмейстер Павел Эльянов о "Ферзевом гамбите"Кино
Занималась футболом, плаванием и боксом, но ушла в модели. Горячие фото Шантель Залес
Занималась футболом, плаванием и боксом, но ушла в модели. Горячие фото Шантель ЗалесДругие
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)
Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)Другие
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырники
Сексуальная украинская саблистка сделала фото в стиле ню и приготовила сырникиДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять