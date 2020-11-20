Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Виктории Оноприенко

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

Виктория Оноприенко / Фото: Instagram

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту соревнований мы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

Реклама

Представляем одну из участниц: 17-летняя Виктория Оноприенко – серебряная призерка чемпионата Европы (2018), призерка Всемирной Гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020).

Виктория сначала занималась фигурным катанием, но начала сильно болеть и бросила лед. А потом как-то побывала на Кубке Дерюгиной и попросила родителей записать ее на гимнастику.

Реклама

Мечта Оноприенко – поехать на Олимпийские игры.

В свободное время Виктория любит готовить и после завершения карьеры была бы не против открыть свой ресторан или стать шеф-поваром.

Реклама

Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Реклама

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама