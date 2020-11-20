Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Виктории Оноприенко

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту соревнований мы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!
Представляем одну из участниц: 17-летняя Виктория Оноприенко – серебряная призерка чемпионата Европы (2018), призерка Всемирной Гимназиады (2018), победительница Кубка Дерюгиной (2020), чемпионка Украины (2020).
Виктория сначала занималась фигурным катанием, но начала сильно болеть и бросила лед. А потом как-то побывала на Кубке Дерюгиной и попросила родителей записать ее на гимнастику.
Мечта Оноприенко – поехать на Олимпийские игры.
В свободное время Виктория любит готовить и после завершения карьеры была бы не против открыть свой ресторан или стать шеф-поваром.
Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".
Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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