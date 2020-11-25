Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Марии Высочанской

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту континентального первенства мы проводим конкурс на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!
Представляем одну из участниц: 18-летняя Мария Высочанская – чемпионка Украины в групповых упражнениях. Победительница и призерка Кубка мира, Гран-при и международных турниров.
Отец Марии – участник антитеррористической операции на Донбассе.
Девиз гимнастки: Относись к людям так, как ты бы хотел, чтобы они относились к тебе.
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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".
Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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