Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Дианы Баевой

С 26 по 29 ноября в столичном Дворце спорта пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту континентального первенства мы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!
Представляем одну из участниц: 16-летняя Диана Баева в нынешнем году вошла в основной состав сборной Украины в групповых упражнениях. Чемпионка Украины-2020 в групповых упражнениях. Многократная призерка международных турниров.
Из-за войны на востоке Украины семья Дианы Баевой вынуждена была покинуть Донбасс.
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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".
Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.
Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве
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