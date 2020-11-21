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Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Евы Мелещук

21 ноября, 11:09

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

С 26 по 29 ноября в Киеве состоится чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту соревнований мы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

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Представляем одну из участниц: 19-летняя Ева Мелещук – победительница и призерка Всемирной Универсиады (2019), серебряная призерка Кубка мира (2019), призерка этапов Гран-при (2018-2020). Награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Ева воспитанница Школы Дерюгиной, занималась у Виктории и Анны Бессоновых.

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Перед днем выступления Ева всегда спит с предметами, а перед выходом на ковер целует свой талисман.

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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

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Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

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художественная гимнастика Чемпионат Европы Ева Мелещук
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