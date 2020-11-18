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Мисс сборной Украины: выберите самую красивую гимнастку чемпионата Европы

18 ноября, 08:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Конкурс к старту континентального первенства в Киеве

Грации, художницы, красавицы... До бесконечности можно подбирать эпитеты спортсменкам, которые украсят Киев с 26 по 29 ноября. При поддержке OLL.TV в столице пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Трансляция финала – на канале "Индиго".

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Всего второй раз в истории наша страна примет континентальное первенство. В 2004-м была последняя репетиция к Олимпийским играм. В 2020-м планировалось, что турнир будет последним квалификационным перед Токио-2020. Коронавирус... Пандемия с мая перекинула ЧЕ на ноябрь. Мы недосчитаемся многих сборных, но таковы реалии 2020 года.

В художественной гимнастике Украине есть чем гордиться. Вот, к примеру, откроем таблицу мультимедалистов.

  1. Алина Кабаева (Россия) – 21 (15-3-3)
  2. Елена Витриченко (Украина) – 20 (10-5-5)
  3. Екатерина Серебрянская (Украина) – 18 (10-5-3)

А что там у нас в сводной таблице за всю историю чемпионатов Европы?

  1. Россия – 178 (111-44-23)
  2. Болгария – 113 (45-26-42)
  3. Украина – 96 (30-36-30)

О! Так в Киеве украинки могут покорить гроссмейстерский рубеж в 100 наград. Держим кулаки!

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Но вернемся к грациям. Когда столько девушек собираются вместе, то грех не устроить конкурс красоты. А давайте выберем "Мисс сборной Украины"!

Влада Никольченко

Виктория Оноприенко

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Ева Мелещук

Анастасия Возняк

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Диана Баева

Мария Высочанская

Мариола Боднарчук

А теперь – голосуйте!

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художественная гимнастика Чемпионат Европы Влада Никольченко

Источник: Сегодня|Спорт

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