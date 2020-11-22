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Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Анастасии Возняк

22 ноября, 11:21

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

Анастасия Возняк

Анастасия Возняк / Фото: Instagram

С 26 по 29 ноября в Киеве соберутся лучшие гимнастки континента. К старту чемпионата Европы мы устроили конкурс – на самую красивую гимнастку украинской команды. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

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Представляем одну из участниц: 21-летняя Анастасия Возняк – капитан команды в групповых упражнениях. Уже в 17 лет впервые приняла участие в Олимпийских играх. В Рио-де-Жанейро наши девушки заняли седьмое место.

Возняк – бронзовая призерка чемпионата мира (2018), серебряная призерка чемпионата Европы (2018), бронзовая призерка Европейских игр (2019), серебряная призерка Всемирной Универсиады (2019 и 2015), победительница Кубка Дерюгиной. Награждена Орденом Княгини Ольги ІІІ степени.

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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

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художественная гимнастика Чемпионат Европы Анастасия Возняк
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