Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Влады Никольченко

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

/ Фото: Instagram

С 26 по 29 ноября Киев станет центром европейской художественной гимнастики. Впервые с 2004 года в столице Украины пройдет континентальное первенство.

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Мы же к старту чемпионата Европы устроили конкурс – на самую красивую украинскую гимнастку. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

Представляем одну из участниц – это первый номер национальной команды Влада Никольченко. В 17 лет Влада уже бронзовая призерка чемпионата мира (2019), бронзовая призерка чемпионата Европы (2019), двукратная бронзовая призерка Европейских игр (2019). Чемпионка Украины (2018 и 2019), победительница Кубка Дерюгиной. Награждена государственной медалью "За працю і звитягу".

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Художественной гимнастикой, куда ее привела мама, Влада начала заниматься в Харькове. Однако вскоре ее тренеры переехали в США, а девушка взяла курс на Киев. Прошла кастинг и попала в школу Дерюгиных.

По словам Ирины Ивановны, Никольченко – это уникальная гимнастка, "в голове которой компьютер".

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Влада любит готовить, особенно печь сладости, а потом угощать родных и друзей. А еще любит море и фотографироваться.

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Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

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