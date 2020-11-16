Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде

Уже с 26 по 29 ноября в киевском Дворце спорта полторы сотни спортсменок из 27 стран разыграют 8 комплектов наград 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике. Были опасения, что турнир отменят из-за пандемии, но его удалось спасти. А сегодня, 16 ноября, состоялся релиз официального гимна чемпионата Европы. Ранее 16-летняя гимнастка выиграла Кубок Дерюгиной.

Реклама

Исполнительницей композиции "Only You" стала известна украино-боливийская певица Мишель Андраде. А автором выступил соучредитель продюсерского центра MOZGI Entertainment Алексей Потапенко.

Читайте также: Не хотят сидеть в изоляции: в России объяснили свой отказ ехать на чемпионат Европы в Киев

Напомним, что чемпионат Европы по художественной гимнастике возвращается в Киев спустя 16 лет. Правда, соревнования пройдут при пустых трибунах и на них не будет разыграна олимпийская лицензия на Игры-2020, как планировалось раньше.

Реклама

Влада Никольченко / Фото: AFP В тренде Гандболистки Херсона и Николаева устроили массовую драку во время матча (видео)

Последний раз киевский Дворец Спорта принимал континентальное первенство в 2004 году. Тогда наша национальная сборная усилиями Анны Бессоновой, Натальи Годунко, Тамара Ерофеева завоевала серебряные награды в командных и индивидуальных соревнованиях.

Через 16 лет в украинской команде возлагают надежды уже на других звезд. Прежде всего – на Владу Никольченко и Викторию Оноприенко. А вот мировой и европейский лидер последних лет, сборная России, соревнования в Киеве пропускает.

Смотрите, как украинские гимнастки феерично выступили на Гран-при в Чехии

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама