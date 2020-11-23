Выбираем "Мисс сборной Украины". Яркие фото и история Валерии Юзьвяк

Наш конкурс перед чемпионатом Европы по художественной гимнастике в Киеве

Валерия Юзьвяк / Фото: Instagram

В Киеве с 26 по 29 ноября пройдет чемпионат Европы по художественной гимнастике. К старту континентального первенства мы устроили конкурс – на самую красивую гимнастку сборной Украины. Голосуйте за "Мисс сборной Украины"!

Реклама

Представляем одну из участниц: 21-летняя Валерия Юзьвяк – бронзовая призерка чемпионата мира (2018) и Европейских игр (2019), чемпионка Украины и победительница Кубка Дерюгиной. Награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Гимнасткой решила стать в пять лет, когда увидела выступление Анны Бессоновой на Олимпийских играх.

Реклама

Теперь Юзьвяк сама планирует выступить на Играх в Токио. А потом хочет стать тренером по художественной гимнастике.

В тренде Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон

Реклама

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Реклама

Кстати, чемпионат Европы пройдет при поддержке OLL.TV. А финальные соревнования лучших "художниц" континента покажет канал "Индиго".

Ранее мы писали, что Потап написал гимн для чемпионата Европы в Киеве, а исполнила его Мишель Андраде.

Все подробности в спецтеме Лучшие грации Европы в Киеве

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама