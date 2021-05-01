Улетел в первые ряды: бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках

Бои на голых кулаках привлекают новых фанатов благодаря своей зрелищности. В таких поединках бойцу могут спокойно выбить зуб и продолжить бой как ни в чем не бывало

Бои на голых кулаках набирают все большей популярности, а способствуют этому различные зрелищные моменты. Так, на турнире Bare Knuckle FC 17 Том Шоафф победил Натана Митчелла техническим нокаутом в первом раунде, а перед этим… выбил сопернику зуб.

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Шоафф нанес резкий и точный джеб левой, после которого из рта Митчелла вылетел зуб. Боец от неожиданности даже схватился за лицо. Спустя некоторое время он был окончательно нокаутирован.

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