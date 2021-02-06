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Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту

6 февраля, 09:31

Александр Трикиша Александр Трикиша

После боя проигравший насмешил соцсети своей реакцией

Знаменитый боец смешанных единоборств Крис Лебен в прощальном поединке в карьере победил нокаутом Квентина Анри в поединке лиги кулачных боев Bare Knuckle FC, где в главном поединке вечера красотка из UFC Пейдж Ванзант проиграла Бритен Харт.

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Бой Лебена и Анри продлился чуть более минуты. Бойцы без разведки бросились в бой и принялись рубиться в близком бою, пока Анри не оказался в нокауте. Рефери отсчитал до десяти, но боец так и не поднялся на ноги.

Уже после завершения поединка произошел самый забавный момент вечера. Анри эмоционально отреагировал на свое поражение и со злости стал кричать. Фанаты в шутку сравнили Квентина с Жан-Клодом Ван Даммом в его нашумевшем фильме "Кровавый спорт".

Еще до боя Лебен заявил, что вечер пятницы станет для него последним в качестве бойца. 40-летний спортсмен завершил свою серию BKFC с рекордом 3-1 (3КО), в ММА его рекорд составляет 22-12. А Анри потерпел свое первое поражение, имея статистику 2-1 (2КО).

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нокаут видео нокаута Кулачные бои

Источник: Сегодня|Спорт

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