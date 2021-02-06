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Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилину

6 лютого, 09:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Після бою переможений насмішив соцмережі своєю реакцією

Знаменитий боєць змішаних єдиноборств Кріс Лебен у прощальному поєдинку в кар'єрі переміг нокаутом Квентіна Анрі в поєдинку ліги кулачних боїв Bare Knuckle FC, де в головному поєдинку вечора красуня з UFC Пейдж Ванзант програла Брітен Гарт.

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Бій Лебена й Анрі тривав трохи більше ніж хвилину. Бійці без розвідки кинулися в бій і почали рубатися в близькому бою, поки Анрі не опинився в нокауті. Рефері відрахував до десяти, але боєць так і не піднявся на ноги.

Уже після завершення поєдинку стався найкумедніший момент вечора. Анрі емоційно відреагував на свою поразку і зі злості став кричати. Фанати жартома порівняли Квентіна із Жан-Клодом Ван Даммом у його гучному фільмі "Кривавий спорт".

Ще до бою Лебен заявив, що вечір п'ятниці стане для нього останнім як для бійця. 40-річний спортсмен завершив свою серію BKFC з рекордом 3-1 (3КО), у ММА його рекорд становить 22-12. А Анрі зазнав своєї першої поразки, маючи статистику 2-1 (2КО).

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нокаут відео нокауту Кулачні бої

Джерело: Сегодня|Спорт

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