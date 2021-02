Так и убить можно! Жесткий нокаут в ММА

Ярким выдался вечер смешанных единоборств ONE: UNBREAKABLE III в Сингапуре. Сначала украинка Алена Рассохина добыла сенсационную победу, а затем зрители увидели яркий нокаут в мужском поединке.

В октагоне сошлись пакистанец Ахмед Муджтаба и Рахул Раджу из Индии. Бой продлился меньше минуты. Муджтаба эффектно нокаутировал противника за 56 секунд.

Ahmed Mujtaba gets Pakistan the win over India, STOPPING Rahul Raju in Round 1! @ahmedwolverine1#ONEUnbreakable3#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/wpVX2avZQw