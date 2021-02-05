Так и убить можно! Жесткий нокаут в ММА

Ярким выдался вечер смешанных единоборств ONE: UNBREAKABLE III в Сингапуре. Сначала украинка Алена Рассохина добыла сенсационную победу, а затем зрители увидели яркий нокаут в мужском поединке.

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В октагоне сошлись пакистанец Ахмед Муджтаба и Рахул Раджу из Индии. Бой продлился меньше минуты. Муджтаба эффектно нокаутировал противника за 56 секунд.

Для Муджтабы это был десятый поединок в ММА – 8 побед и 2 поражения. Раджу провел 13 боев – 7 побед и 6 поражений.

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Напомним, что дебют украинского бойца смешанных единоборств Дениса Бондаря в UFC откладывается. 28-летний украинец по прозвищу "Псих" должен был драться 6 февраля на турнире UFC Fight Night 184 против Оди Осборна, однако поединок пришлось перенести из-за проблем Бондаря с визой.

Ранее мы писали, что одна из самых красивых девушек из мира смешанных единоборств Пейдж Ванзант сегодня дебютирует в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC.

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