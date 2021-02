Украинка сделала гильотину сопернице: видео не для слабонервных

Боец смешанных единоборств из Украины Алена Рассохина эффектно дебютировала в промоушене ONE Championship. Она одержала досрочную победу над Стэмп Фэйртекс из Таиланда.

В третьем раунде Алена провела удушающий прием "гильотина" и Стэмп постучала рукой, сигнализируя сдачу. Хотя потом была недовольна решением рефери.

Alyona Rassohyna shocks the world by submitting Stamp Fairtex in Round 3! #ONEUnbreakable3 #WeAreONE #ONEChampionship pic.twitter.com/URBYVDEEdI

Читайте также: "Узнала, что нужно зашивать рот по бокам": украинка из ММА – о "лепке" мужа и тренировках фанаток футбола

Stamp Fairtex is HEATED! Do you agree with the referees stoppage? #ONEUnbreakable3#WeAreONE#ONEChampionshippic.twitter.com/epoegqGY9G