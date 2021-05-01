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Полетів в перші ряди: бійцю вибили зуб в поєдинку на голих кулаках

1 травня, 11:02

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бої на голих кулаках залучають нових фанатів завдяки своїй видовищності. У таких поєдинках бійцеві можуть спокійно вибити зуб і продовжити бій як ні в чому не бувало

Бої на голих кулаках набирають все більшої популярності, а сприяють цьому різні видовищні моменти. Так, на турнірі Bare Knuckle FC 17 Том Шоафф переміг Натана Мітчелла технічним нокаутом в першому раунді, а перед цим... вибив супернику зуб.

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Шоафф завдав різкий і точний джеб лівою, після якого з рота Мітчелла вилетів зуб. Боєць від несподіванки навіть схопився за обличчя. Через деякий час він був остаточно нокаутований.

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