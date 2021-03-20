Українська
$ 27,68
32,98
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Новости бокса

Кровавое месиво в кулачных боях: ринг залило кровью, а на бойцах не было живого места

20 марта, 14:46

Александр Трикиша Александр Трикиша

Спорт для настоящих мужчин

Поединок между Леонардо Гарсией и Джо Элмором стал украшением турнира по кулачным боям BKFC 16. Бойцы выдали невероятную рубку, а победителя удалось определить лишь судейским решением после изнурительных пяти раундов.

При этом, бойцы настолько не жалели друг друга, что весь ринг залили кровью, а после завершения поединка на них было страшно смотреть.

Отметим, что Гарсия выиграл бой со счетами 49-46, 50-45 и 50-45. Для него это был первый поединок с 2019 года.

Ранее мы писали о скандальном нокауте в боксе: боксер напал на соперника со спины, когда тот направлялся в свой угол.

Ранее мы писали о невероятном нокауте: боксер даже не понял, что его вырубили. Один удар решил исход поединка.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Кулачные бои

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мира
Легенда женского бокса не смогла вернуть себе звание абсолютной чемпионки мираБокс
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенец
Убийственная двойка, после которой боксер ползал по рингу как младенецБокс
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников:
Украинский Тайсон весит 122 кг и вырубил все своих соперников: "Классный боксер"Бокс
Александр Усик:
Александр Усик: "Я не снимался в фильме Оксаны Марченко. Это – информационная война"Бокс
"Наследник" Кличко в Германии "замесил" небитого венесуэльцаБокс
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешивании
Девушка без комплексов: сексуальная боксерша разделась до трусиков на взвешиванииБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять