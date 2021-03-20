Кровавое месиво в кулачных боях: ринг залило кровью, а на бойцах не было живого места

Поединок между Леонардо Гарсией и Джо Элмором стал украшением турнира по кулачным боям BKFC 16. Бойцы выдали невероятную рубку, а победителя удалось определить лишь судейским решением после изнурительных пяти раундов.

При этом, бойцы настолько не жалели друг друга, что весь ринг залили кровью, а после завершения поединка на них было страшно смотреть.

Отметим, что Гарсия выиграл бой со счетами 49-46, 50-45 и 50-45. Для него это был первый поединок с 2019 года.

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