Будет бал разбитых лиц! Зачем Беринчику бой на кулаках, если он боится этого поединка

Популярный украинский легковес Денис Беринчик рассказал, зачем ему бой на голых кулаках против ирландского бойца ММА Артема Лобова. Поединок запланирован на 19 июня в Украине.

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"Это о их величество деньги, это его величество стиль уличных боев. Сумасшедший андерграунд. Там, где есть кровь, зрелище, разбитые лица. Летом наступит бал разбитых лиц. Это новая ступенька, большая ответственность. Это очень страшно. Спортивный страх, спортивный интерес. Сейчас укрепляю команду спортсменами из других боевых искусств. Например, встречался с Анатолием Шпонарским – бойцом муай-тай, К1", – сказал Беринчик Отдушивдушу

Напомним, что в марте Денис Беринчик защитил титул WBO International, нокаутировав Хосе Санчеса уже в третьем раунде. А после боя Денис бросил вызов не кому-то из топовых боксеров своего легкого веса, а ирландскому бойцу ММА Артему Лобову. Он предложил тому подраться на кулаках.

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Ответ друга Макгрегора не заставил себя долго ждать: "Снимай подушки, устроим махач".

Напомним, что Артем Лобов родился в России, но долгое время живет в Ирландии. Выступал в сильнейшей лиге смешанных единоборств – UFC, а также участвовал в турнирах по кулачным боям Bare Knuckle FC. Дружит со знаменитым ирландским бойцом Конором Макгрегором. За свою карьеру провел 29 боев – 13 побед, 15 поражений и 1 ничья.

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Денис Беринчик стреляет из пистолета

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