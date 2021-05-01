Не лицо, а кровавое месиво: последствия жестокого поединка на голых кулаках

На турнире Bare Knuckle FC 17 Фрэнк Тейт нокаутировал Джоша Бернса в третьем раунде. После боя на лице проигравшего не было живого места

В главном поединке на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 17 Фрэнк Тейт одержал зрелищную победу над Джошем Бернсом.

Читайте также: Улетел в первые ряды: бойцу выбили зуб в поединке на голых кулаках

Тейт, заменивший в этом поединке травмированного Диллона Клеклера, неоднократно отправлял своего соперника в нокдаун, прежде чем рефери окончательно не остановил бой в третьем раунде. После завершения поединка лицо Бернса напоминало кровавое месиво.

Смотрите другие нокауты: