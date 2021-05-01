Не лицо, а кровавое месиво: последствия жестокого поединка на голых кулаках

В главном поединке на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 17 Фрэнк Тейт одержал зрелищную победу над Джошем Бернсом.
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Тейт, заменивший в этом поединке травмированного Диллона Клеклера, неоднократно отправлял своего соперника в нокдаун, прежде чем рефери окончательно не остановил бой в третьем раунде. После завершения поединка лицо Бернса напоминало кровавое месиво.
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