Не обличчя, а криваве місиво: наслідки жорстокого поєдинку на голих кулаках

У головному поєдинку на турнірі з боїв на голих кулаках Bare Knuckle FC 17 Френк Тейт здобув видовищну перемогу над Джошем Бернсом.
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Тейт, який замінив в цьому поєдинку травмованого Діллона Клеклера, неодноразово відправляв свого суперника в нокдаун, перш ніж рефері остаточно не зупинив бій в третьому раунді. Після завершення поєдинку обличчя Бернса нагадувало криваве місиво.
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