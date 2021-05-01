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Не обличчя, а криваве місиво: наслідки жорстокого поєдинку на голих кулаках

1 травня, 11:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На турнірі Bare Knuckle FC 17 Френк Тейт нокаутував Джоша Бернса в третьому раунді. Після бою на обличчі того, хто програв не було живого місця

У головному поєдинку на турнірі з боїв на голих кулаках Bare Knuckle FC 17 Френк Тейт здобув видовищну перемогу над Джошем Бернсом.

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Тейт, який замінив в цьому поєдинку травмованого Діллона Клеклера, неодноразово відправляв свого суперника в нокдаун, перш ніж рефері остаточно не зупинив бій в третьому раунді. Після завершення поєдинку обличчя Бернса нагадувало криваве місиво.

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