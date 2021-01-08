Российский хоккеист ударил судью клюшкой и заплатил за это слишком дорого

Российский хоккеист румынского клуба "Чиксереды" Денис Куляш ударил судью клюшкой в матче чемпионата страны против "Георгени" (2:4). Рефери приказал хоккеисту покинуть лед, однако тот не согласился с таким решением и еще раз попытался нанести удар.

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Руководство лиги рассмотрело эпизод и вынесло решение – шесть матчей дисквалификации в чемпионате Румынии, сообщает championat.

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Ранее мы писали о драке гигантов на льду: в чемпионате Украины подрались два хоккеиста. Сцепились игроки "Кременчука" и "Сокола" Андрей Михнов (рост 200 см, вес 97 кг) и Александр Яковлев (рост 194 см, вес 94 см).

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Ранее мы рассказывали, что массовой дракой и волевой победой завершилось киевское дерби. "Сокол" встречался с "Ледяными Волками" и ближе к концу матча нервы у нескольких хоккеистов не выдержали, игроки начали выяснять отношения прямо на льду.

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