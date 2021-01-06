"Рюсся" в прямом эфире: россиян оскорбил финский болельщик

Скандальный момент попал в трансляцию матча за "бронзу" на молодежном чемпионате мира по хоккею

Скандальный эпизод произошел во время трансляции матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне, в котором Финляндия обыграла Россию 4:1.

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Турнир проходил при пустых трибунах, но в перерывах во время прямой трансляции показывали болельщиков команд, которых подключали к эфиру удаленно через камеру. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

На листе было написано "Рюсся" – это уничижительное финское прозвище россиян.

Представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс заявил, что организация потребовала от транслятора отключить камеру этого болельщика и в дальнейшем не выводить на экран неочевидные надписи.

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Напомним, что выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею сборная США, одолевшая в финале Канаду 2:0.

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