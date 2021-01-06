Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости хоккея

"Рюсся" в прямом эфире: россиян оскорбил финский болельщик

6 января, 10:59

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальный момент попал в трансляцию матча за "бронзу" на молодежном чемпионате мира по хоккею

Скандальный эпизод произошел во время трансляции матча за третье место на молодежном чемпионате мира по хоккею в канадском Эдмонтоне, в котором Финляндия обыграла Россию 4:1.

Реклама

Читайте также: Символ позора российского хоккея: один вратарь – на синей линии, партнеры – на коленях

Турнир проходил при пустых трибунах, но в перерывах во время прямой трансляции показывали болельщиков команд, которых подключали к эфиру удаленно через камеру. Один из финских фанатов показал в камеру плакат, на котором было написано оскорбление в адрес россиян.

На листе было написано "Рюсся" – это уничижительное финское прозвище россиян.

Представитель Международной федерации хоккея на льду Адам Штайсс заявил, что организация потребовала от транслятора отключить камеру этого болельщика и в дальнейшем не выводить на экран неочевидные надписи.

Реклама

Читайте также: Видео празднования разгрома россиян: финны устроили в раздевалке дискотеку

Напомним, что выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею сборная США, одолевшая в финале Канаду 2:0.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия хоккей Сборная России по хоккею прозвище сборная Финляндии по хоккею

Источник: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лукашенко, приготовься! Неприятное известие ему скажут лично
Лукашенко, приготовься! Неприятное известие ему скажут личноХоккей
В России нашли виновника разгромного поражения от Канады на ЧМ по хоккею
В России нашли виновника разгромного поражения от Канады на ЧМ по хоккеюХоккей
Канада уничтожила Россию на чемпионате мира по хоккею (видео)
Канада уничтожила Россию на чемпионате мира по хоккею (видео)Хоккей
"Чертовы коммуняки!": как СССР и Канада устроили побоище на чемпионате мираХоккей
Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккею
Россия – Канада: где и во сколько смотреть матч чемпионата мира по хоккеюХоккей
Пока все ели оливье: стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею
Пока все ели оливье: стали известны четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккеюХоккей

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять