Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорого

8 січня, 22:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неспортивну поведінку коштувало гравцеві "Чіксереди" шестиматчевої дискваліфікації

Російський хокеїст румунського клубу "Чіксереди" Денис Куляш вдарив суддю ключкою в матчі чемпіонату країни проти "Георгені" (2:4). Рефері наказав хокеїстові покинути лід, однак той не погодився з таким рішенням і ще раз спробував нанести удар.

Реклама

Читайте також: "Чортові комуняки!": Як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світу

Керівництво ліги розглянув епізод і винесло рішення – шість матчів дискваліфікації в чемпіонаті Румунії, повідомляє championat.

В тренді
Стали відомі перші суперники "Шахтаря" у новому році

Раніше ми писали про бійку гігантів на льоду: в чемпіонаті України побилися два хокеїста. Зчепилися гравці "Кременчука" та "Сокола" Андрій Міхнов (зростання 200 см, вага 97 кг) і Олександр Яковлєв (зріст 194 см, вага 94 см).

Реклама

Раніше ми розповідали, що масовою бійкою і вольовою перемогою завершилося київське дербі. "Сокіл" зустрічався з "Крижаними Вовками" і ближче до кінця матчу нерви у кількох хокеїстів не витримали, гравці почали з'ясовувати стосунки прямо на льоду.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей хокеїст

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Росії знайшли винуватця розгромної поразки від Канади на ЧС з хокею
У Росії знайшли винуватця розгромної поразки від Канади на ЧС з хокеюХокей
Канада знищила Росію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
Канада знищила Росію на чемпіонаті світу з хокею (відео)Хокей
"Чортові комуняки!": як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світуХокей
"Ж*па" для російського хокею: РФ залишилася без медалей на ЧС (відео)Хокей
Росія – Канада: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокею
Росія – Канада: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокеюХокей
Поки всі їли олів'є: стали відомі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею
Поки всі їли олів'є: стали відомі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокеюХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти