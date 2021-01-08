Російський хокеїст вдарив суддю ключкою і заплатив за це надто дорого

Російський хокеїст румунського клубу "Чіксереди" Денис Куляш вдарив суддю ключкою в матчі чемпіонату країни проти "Георгені" (2:4). Рефері наказав хокеїстові покинути лід, однак той не погодився з таким рішенням і ще раз спробував нанести удар.
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Керівництво ліги розглянув епізод і винесло рішення – шість матчів дискваліфікації в чемпіонаті Румунії, повідомляє championat.
Раніше ми писали про бійку гігантів на льоду: в чемпіонаті України побилися два хокеїста. Зчепилися гравці "Кременчука" та "Сокола" Андрій Міхнов (зростання 200 см, вага 97 кг) і Олександр Яковлєв (зріст 194 см, вага 94 см).
Раніше ми розповідали, що масовою бійкою і вольовою перемогою завершилося київське дербі. "Сокіл" зустрічався з "Крижаними Вовками" і ближче до кінця матчу нерви у кількох хокеїстів не витримали, гравці почали з'ясовувати стосунки прямо на льоду.
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