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Символ позора российского хоккея: один вратарь – на синей линии, партнеры – на коленях

6 января, 09:55

Олег Люлька Олег Люлька

Сборная РФ осталась даже без "бронзы" на мировом первенстве в Канаде среди молодежи

Символом российского позора на молодежном чемпионате мира по хоккею в Эмонтоне стало видео с 18-летним голкипером сборной РФ Ярославом Аскаровым, который после поражения от Финляндии 1:4 в матче за "бронзу" выкатился на синюю линию и в одиночку грустно наблюдал за радостью игроков Суоми на противоположной половине льда.

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Аскаров оперся на клюшку, а затем снял с себя шлем и положил его на лед. В это время его партнеры рассыпались под бортиком – кто сидел на пятой точке, кто стоял на коленях...

Видео опубликовал Twitter канадского портала TSN

Напомним, Аскарова называли главным неудачником сборной России после полуфинала ЧМ, в котором Россия проиграла Канаде 0:5. Но против финнов он играл надежнее, отбив 28 из 30 бросков, еще две шайбы залетели в пустые ворота россиян.

"Эпизод, когда я стоял один на синей линии и смотрел на празднования финнов? Игра закончилась. Уже ничего поменять нельзя. Слезы, не слезы... Слезами счет на табло не поменяешь. Есть 60 минут, в которые нужно вкладываться. После сирены кулаками не машут, я встал, не стал ехать на лавку или сидеть у ворот. Встал на синей линии, ждал команду", – говорит Аскаров

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Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров / Фото: iihf.com

"В сборной России все устали от пребывания в "пузыре" в Эдмонтоне, все хотят домой", – цитирует голкипера россиян "Чемпионат"

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Отметим, что выиграла молодежный ЧМ по хоккею сборная США, одолевшая в финале Канаду 2:0.

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