Драка гигантов на льду: в чемпионате Украины подрались два хоккеиста

Вчера, 5 января, в Кременчуге состоялся центральный поединок 23-го тура чемпионата Украины по хоккею. "Кременчук" принимал на своей площадке киевский "Сокол". Поединок завершился победой "горожан" в серии послематчевых буллитов – 3:2.

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В конце второго периода, при счете – 2:1, на льду вспыхнула драка между лидером сборной Украины и киевского "Сокола" Андреем Михновым (рост 200 см, вес 97 кг) и хоккеистом "горожан" Александром Яковлевым (рост 194 см, вес 94 см).

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Для "Кременчука" – это была шестая подряд победа в УХЛ. Команда занимает третье место в турнирной таблице – 31 очко после 21 матча. На второй позиции "Сокол" – 32 (21), лидирует "Донбасс" – 40 (22).

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Ранее мы рассказывали, что массовой дракой и волевой победой завершилось киевское дерби. "Сокол" встречался с "Ледяными Волками" и ближе к концу матча нервы у нескольких хоккеистов не выдержали, игроки начали выяснять отношения прямо на льду.

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