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Массовой дракой и волевой победой завершилось киевское дерби в хоккее (видео)

21 декабря, 12:14

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Сокол" забросил "Ледяным волкам" шесть шайб подряд

В чемпионате Украины по хоккею сыграли поединки 19-го тура. Ярким окончанием дня стало столичное дерби между "Ледяными волками" и "Соколом". Правда, прошло оно в Броварах. Соперники не только порадовали градом шайб, но и зрелищным "боксерским" поединком с участием нескольких игроков. На днях Федерация хоккея Украины впервые за 14 лет получила нового президента.

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"Волки" забросили три шайбы подряд и в начале второго периода вели 3:0. Но затем "Сокол" ответил двумя голами во втором отрезке, а затем еще четырьмя – в третьем. В итоге – победа команды Олега Шафаренко со счетом 6:3.

Кроме того, ближе к концу матча нервы у нескольких хоккеистов не выдержали и они начали выяснять отношения. Судьям не сразу удалось погасить эмоции, после чего наказания получили четыре игрока. Затем "Сокол" еще дважды огорчил номинальных хозяев и продолжает занимать второе место таблицы. Смотрите видео драки:

"Донбасс" довольно уверенно удерживает лидерство, а вот среди его преследователей идет активная борьба. Следующие матчи в УХЛ пройдут 23-24 декабря.

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Вспомним, как тренер дрался с хоккеистами детской команды в Одессе:

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видео драка Сокол Киев чемпионат Украины по хоккею УХЛ Ледяные Волки
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