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Видео празднования разгрома россиян: финны устроили в раздевалке дискотеку

6 января, 09:10

Олег Люлька Олег Люлька

Сборная Суоми во время празднования "бронзовой" победы придерживалась масочного режима

Молодежная сборная Финляндии по хоккею устроила дискотеку в своей раздевалке после того, как в матче за "бронзу" чемпионата мира в канадском Эдмонтоне разгромила Россию 4:1.

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Правда, при этом финские хоккеисты придерживались антикоронавирусного регламента, пряча свои улыбки под масками.

"Очень горжусь своей командой. Это было невероятно. Накануне было очень тяжело после поражения в полуфинале от США 3:4, ведь мы провели хороший матч. Но сегодня мы отдали все, что у нас есть, и победили. Ребята это сделали", – заявил после обыгрыша россиян главный тренер сборной Финляндии Антти Пеннанен

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Особо тренер финнов отметил своего 19-летнего нападающего Антона Лунделля, сделавшего дубль.

"Лунделль невероятен. Какой лидер, какой игрок! Он блокировал броски, выигрывал вбрасывания, забивал голы, разыгрывал шайбу. Он может делать все", – цитирует Пеннанена "Чемпионат"

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Отметим, что выиграла молодежный ЧМ по хоккею сборная США, одолевшая в финале Канаду 2:0.

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хоккей Сборная России по хоккею сборная Финляндии по хоккею

Источник: Сегодня|Спорт

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