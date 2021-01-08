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Хоккеисты к Лукашенко на чемпионат мира ехать не хотят и грозят бойкотом

8 января, 13:01

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Сборная Дании заручилась поддержкой соседей и требует перенос турнира из Беларуси

Сразу несколько держав выступили против проведения чемпионата мира по хоккею в Минске, выступая против политики Александра Лукашенко. На данный момент он запланирован в Беларуси и Латвии на май. Международная федерация хоккея (IIHF) получила очередной сигнал из Скандинавии, в частности – из Дании. Как сообщалось, решение по хоккейному чемпионату мира в Беларуси примут до конца месяца.

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Директор датской федерации Ульрик Ларсен заявил сайту dr.dk, что сборная его страны собирается бойкотировать чемпионат мира, если его матчи будут проводить в Беларуси:

"Мы не хотим выступать в Минске и предлагаем провести его в другой стране. Еще в прошлом году наши хоккеисты критиковали возможность проведения чемпионата в Беларуси. Пока что ждем реакции IIHF.

Надеюсь, мы не зайдем далеко и скоро получим решение по Минску. Это мое четкое послание: необходимо найти другое место проведения турнира. Конечно, нам будет непросто, если только Дания бойкотирует ЧМ. Но я уверен, что у четырех северных стран очень похожие взгляды на происходящее в Минске. IIHF сложно остаться в стороне и не заметить происходящего".

В высшем дивизионе также выступают сборные Финляндии, Швеции и Норвегии. Ранее желание забрать турнир у Минска высказывали и в Латвии. Похоже, президенту IIHF швейцарцу Рене Фазелю придется прислушаться к мнению других.

Вспомним, что в сентябре финская команда отказалась лететь на матч в Беларусь.

Смотрите сюжет о драке на детском матче по хоккею в Одессе:

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