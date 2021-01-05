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К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

5 января, 21:37

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Мировое первенство по хоккею в Минске под угрозой

На май запланирован старт чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге. Общественные протесты, связанные с итогами президентских выборов, ставят под угрозу проведение турнира в Беларуси.

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Писатель Саша Филипенко написал открытое письмо к президенту Международной федерации хоккея Рене Фазелю: "Правильно ли я понимаю, что вы собираетесь проводить чемпионат мира в стране, где людей избивают и расстреливают за использование национального флага? Вы уже взяли с Лукашенко слово, что его цепные псы не будут убивать за другие флаги?"

Читайте также: Письмо Лукашенко главе мирового хоккея: "Сколько вам пообещали за срыв чемпионата в Беларуси"

Сегодня Фазель ответил всем сомневающимся.

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"Мы изучаем все независимые международные отчеты о ситуации в этой стране. Ведем диалог с правительством Беларуси. В ближайшее время мы собираемся приехать в Беларусь, чтобы прояснить ситуацию с коронавирусом. А также посмотреть социальную и политическую ситуацию в стране", – передает слова Фазеля "Чемпионат".

Ожидается, что решение будет принято до конца января. По слухам, международная федерация в настоящее время активно ищет замену столице Беларуси. Есть вариант, что чемпионат мира пройдет только в Риге. Возможно также, что матчи вместе со столицей Латвии примут Прага или Братислава. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Ранее мы писали, что работники завода просят не отбирать у Минска ЧМ по хоккею.

Акции протеста в Минске. Источник: t.me/nashaniva

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