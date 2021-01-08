Хокеїсти до Лукашенка на чемпіонат світу їхати не хочуть і погрожують бойкотом

Відразу кілька держав виступили проти проведення чемпіонату світу з хокею в Мінську, виступаючи проти політики Олександра Лукашенка. На цей момент він запланований в Білорусі і Латвії на травень. Міжнародна федерація хокею (IIHF) отримала черговий сигнал зі Скандинавії, зокрема – з Данії. Як повідомлялося, рішення по хокейному чемпіонату світу в Білорусі приймуть до кінця місяця.

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Директор датської федерації Ульрик Ларсен заявив сайту dr.dk, що збірна його країни збирається бойкотувати чемпіонат світу, якщо його матчі проводитимуть в Білорусі:

"Ми не хочемо виступати в Мінську і пропонуємо провести його в іншій країні. Ще в минулому році наші хокеїсти критикували можливість проведення чемпіонату в Білорусі. Поки що чекаємо реакції IIHF. Сподіваюся, ми не зайдемо далеко і скоро отримаємо рішення по Мінську. Це моє чітке послання: необхідно знайти інше місце проведення турніру. Звичайно, нам буде непросто, якщо тільки Данія бойкотує ЧС. Але я впевнений, що у чотирьох північних країн дуже схожі погляди на те, що відбувається в Мінську. IIHF складно залишитися осторонь і не помітити того, що відбувається".

У вищому дивізіоні також виступають збірні Фінляндії, Швеції та Норвегії. Раніше бажання забрати турнір у Мінська висловлювали і в Латвії. Схоже, президенту IIHF швейцарцю Рене Фазелю доведеться дослухатися до думки інших.

Згадаймо, що в вересні фінська команда відмовилася летіти на матч в Білорусь.

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