Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Хокеїсти до Лукашенка на чемпіонат світу їхати не хочуть і погрожують бойкотом

8 січня, 13:01

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Збірна Данії заручилася підтримкою сусідів і вимагає перенесення турніру з Білорусі

Відразу кілька держав виступили проти проведення чемпіонату світу з хокею в Мінську, виступаючи проти політики Олександра Лукашенка. На цей момент він запланований в Білорусі і Латвії на травень. Міжнародна федерація хокею (IIHF) отримала черговий сигнал зі Скандинавії, зокрема – з Данії. Як повідомлялося, рішення по хокейному чемпіонату світу в Білорусі приймуть до кінця місяця.

Реклама

Директор датської федерації Ульрик Ларсен заявив сайту dr.dk, що збірна його країни збирається бойкотувати чемпіонат світу, якщо його матчі проводитимуть в Білорусі:

"Ми не хочемо виступати в Мінську і пропонуємо провести його в іншій країні. Ще в минулому році наші хокеїсти критикували можливість проведення чемпіонату в Білорусі. Поки що чекаємо реакції IIHF.

Сподіваюся, ми не зайдемо далеко і скоро отримаємо рішення по Мінську. Це моє чітке послання: необхідно знайти інше місце проведення турніру. Звичайно, нам буде непросто, якщо тільки Данія бойкотує ЧС. Але я впевнений, що у чотирьох північних країн дуже схожі погляди на те, що відбувається в Мінську. IIHF складно залишитися осторонь і не помітити того, що відбувається".

У вищому дивізіоні також виступають збірні Фінляндії, Швеції та Норвегії. Раніше бажання забрати турнір у Мінська висловлювали і в Латвії. Схоже, президенту IIHF швейцарцю Рене Фазелю доведеться дослухатися до думки інших.

Згадаймо, що в вересні фінська команда відмовилася летіти на матч в Білорусь.

Дивіться сюжет про бійку на дитячому матчі з хокею в Одесі:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей бойкот Рене Фазель чемпіонат світу з хокею Олександр Лукашенко збірна Данії з хокею
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Росії знайшли винуватця розгромної поразки від Канади на ЧС з хокею
У Росії знайшли винуватця розгромної поразки від Канади на ЧС з хокеюХокей
Канада знищила Росію на чемпіонаті світу з хокею (відео)
Канада знищила Росію на чемпіонаті світу з хокею (відео)Хокей
"Чортові комуняки!": як СРСР і Канада влаштували побоїще на чемпіонаті світуХокей
"Ж*па" для російського хокею: РФ залишилася без медалей на ЧС (відео)Хокей
Росія – Канада: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокею
Росія – Канада: де і о котрій дивитися матч чемпіонату світу з хокеюХокей
Поки всі їли олів'є: стали відомі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокею
Поки всі їли олів'є: стали відомі чвертьфіналісти чемпіонату світу з хокеюХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти