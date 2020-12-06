Прокурор вынес "черную метку" врачу Марадоны

По результатам расследования, к смерти Диего привело то, что Леопольде Луке не дал ему лекарства от сердца

Прокурор аргентинского муниципалитета Сан-Исидро заявил, что легендарный Диего Марадона не получил необходимое лечение, что и привело его к смерти. Как мы писали, врач Марадоны находится под следствием.

"Никто не позаботился о пациенте. Очевидно, что врачи виноваты. Они не оказали ему должной помощи. За пациентом не наблюдали, не следили за состоянием его здоровья. Ему не давали необходимых лекарств, положенных людям, у которых больное сердце. Нет сомнений, что за все отвечал его врач, доктор Леопольде Луке. Он координировал оказание медицинской помощи. И работа не была организована. А пациент слепо верил ему", – цитирует прокурора La Repubblica

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Диего Марадона и Леопольде Луке / Фото: Instagram

Напомним, Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни. Согласно результатам вскрытия тела, Диего умер вследствие острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца. Оно было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Отметим, что ранее юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

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Также, напомним, перед смертью Марадона ударился головой, выпав с кровати. Однако на это, по словам близких Диего, не последовало должной реакции медиков.

Вместе с тем личный врач Марадоны Леопольде Луке отмечает: "Полицейские забрали у меня все медицинские документы. Но врачебной ошибки не было".

А психиатр-нарколог Евгений Брюн утверждает: "60 лет для Марадоны – это даже много". "Смерть Диего от сердечной недостаточности – последствия кокаина", – добавил специалист.

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