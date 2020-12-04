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Стадион "Наполи" официально переименован в честь Марадоны

4 декабря, 19:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

Следующий матч арена примет 10 декабря

Городской совет Неаполя официально переименовал стадион "Сан Паоло" в честь легендарного аргентинца Диего Марадоны, ушедшего из жизни 25 ноября в 60-летнем возрасте. С сегодняшнего дня арена будет называться именем Диего Армандо Марадоны, сообщается на сайте муниципальной администрации Неаполя.

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Интересно, что ранее против переименования арены выступили священники, так как считали, что стадион должен сохранить название в честь святого Петра. Однако местные чиновники не приняли их аргументы.

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Свой первый матч на стадионе имени Диего Армандо Марадоны "Наполи" проведет 10 декабря против "Реал Сосьедад" в Лиге Европы.

Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. Он дважды становился чемпионом Италии, по разу выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА.

Видео: Сегодня
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стадион Наполи Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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