"В такой комнате вы бы сами умерли": жена в ужасе от условий последних дней жизни Марадоны

Легенду футбола поселили в комнате, где даже не было полноценной ванной

Бывшая жена Диего Марадоны Клаудия Вильяфанья пожаловалась другу семьи Оскару Руджери на ужасные условия в доме, где легендарный аргентинский футболист провел свои последние дни жизни. Об этом Руджери рассказал в интервью ESPN. "Если бы вы видели комнату, в которой Диего провел свои последние дни, вы бы сами умерли", – заявила Клаудия в личном разговоре.

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После выписки из больницы Марадону поселили в многоэтажном доме, который его дочь Яна арендовала на три месяца за 13 тысяч долларов для дальнейшего восстановления после операции на головном мозге. Однако комната не соответствовала необходимым условиям. Изначально для Марадоны наверху была приготовлена ​​красивая спальня, но, поскольку они не смогли расположить бывшего футболиста на втором этаже, они приспособили комнату на первом этаже.

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Здесь были не самые лучшие условия для отдыха: шкаф, служивший перегородкой для прилегающей кухни, откуда, по словам источника, постоянно шел шум. Также Марадона не имел полноценной ванной. Диего пришлось довольствоваться передвижным ортопедическим туалетом. В комнате была раскладная кровать, телевизор, массажное кресло и кондиционер.

"Почему не сняли дом со спальней и ванной на первом этаже? У Марадоны было достаточно денег, чтобы жить в комфортном месте. Он ничего подобного не заслужил", – добавил источник.

В Аргентине начали расследование с целью определить, можно ли было избежать смерти Марадоны. Судья Орландо Диас уже подал ходатайство об изменении классификации дела на "непредумышленное убийство". Также были проведены обыски в домах его личного врача Леопольдо Луке, психиатра Агустины Косачевой, а также дочерей Марадоны.

Ранее мы писали, что Марадона перед смертью ударился головой. Последние дни жизни аргентинской легенды обрастают новыми скандальными подробностями.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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