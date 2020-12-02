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Последнее сообщение Марадоны: почему Диего обратился к бойфренду бывшей жены

2 декабря, 17:17

Елена Павлова Елена Павлова

Легендарный футболист переживал из-за своего ангела

В распоряжение СМИ попало последнее аудиосообщение легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, который умер 25 ноября от сердечной недостаточности и отека легких. На момент смерти чемпиону мира в составе сборной Аргентины было 60 лет.

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Как пишет Football Italia, свое последнее сообщение Марадона отправил Марио Бодри, который является бойфрендом бывшей жены Диего Вероники Охеды. Напомним, что у Охеды и легенды футбола есть общий сын — семилетний Диего Фернандо.

"Привет, Марио. Это Диего. Может, ты сочтешь эти слова невероятными, но я вижу, что Веронике хорошо. Она сказала мне, что вы сейчас вместе. Позаботься о ней и о моем ангеле Диего, которому нет равных. У меня много сыновей, но он избавит меня от последних седых волос", — дает слова Марадоны Football Italia со ссылкой на аргентинскую телепрограмму Secretos Verdaderos.

Ранее мы писали, что футболистке, назвавшей Марадону насильником, грозят сломать ноги. 24-летняя Паула Дапена отказалась почтить память бывшего нападающего "Наполи" – и теперь столкнулась с жуткими угрозами фанатов Диего.

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Тем временем врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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футболист сообщение бывшая жена Диего Марадона
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