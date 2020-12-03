Роналдо рассказал о часах Марадоны на двух руках и дорогом подарке

На прошлой неделе знаменитый аргентинец Диего Марадона умер из-за проблем со здоровьем. В мире до сих пор отдают дань уважения легенде спорта XX века. Свою историю рассказал и знаменитый бразильский нападающий Роналдо, блиставший на рубеже тысячелетий.

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В частности, "Зубастик" признался, что получил от Диего дорогой подарок. Его слова приводит британское издание Mirror:

"Диего оставил потрясающий след в футболе, его смерть тяжело перенести. Я хочу передать свою любовь его семье. Он изменил жизни многих людей, и я всегда буду бесконечно благодарен за вдохновение, которое он мне давал. Однажды во время ужина в Мадриде он пришел с двумя часами на руках и сказал мне, что не выходит без них из дома. Это был его подарок от дочери, поэтому он никогда не снимал те часы. Но после ужина он снял одни часы и подарил мне. Я не хотел принимать тот подарок, но это его сильно разозлило, так что у меня не осталось выбора. Я буду хранить эти часы до конца жизни как напоминание о щедрости Диего и нашей дружбе".

Напомним, как Пеле отреагировал на смерть Марадоны.

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Смотрите сюжет о столкновениях с полициях на прощании с Марадоной:

Марадона. Прощание. Столкновения Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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