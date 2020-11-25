Українська
$ 28,37
33,68
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Анатомия Марадоны: почему легенда носил часы на каждой руке и набил тату Кастро (ВИДЕО)

25 ноября, 20:06

Пономаренко Алексей , Сивак Олег , Любомир Луканюк

Необычные истории из жизни Диего Армандо

Диего Марадона

Диего Марадона / Фото: AFP

Сегодня он ушел... В свою последнюю команду... На небесах... Умер Диего Армандо Марадона. Даже несведущие в футболе люди когда-либо слышали о легендарном аргентинце. А его "Рука Бога" стала давно уже стала притчей во языцех. Да что рука, там куда в него не ткнешь – всюду какая-то история!

Реклама

ЗОРКИЙ ГЛАЗ был у Диего. В феврале 1994 года из пневматической винтовки ранил четырех журналистов, которые пробрались на территорию его особняка. Дело тянулось четыре года, якобы не хватало доказательств, а ружье и вовсе пропало. В итоге Марадоне "впаяли" 2 года и 10 месяцев заключения условно, что позволило ему поехать телекомментатором на ЧМ-98.

ТАТУ GIANINNA НА РУКЕ – имя младшей дочери Марадоны. Она была замужем за нынешним игроком Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Однажды мы будем играть в футбол на небесах": Пеле отреагировал на смерть Марадоны

НИМБ НАД ГОЛОВОЙ Диего видели служители Церкви Марадоны, основанной в аргентинском Росарио 30 октября 1998 года, в день его 38-летия. Они пишут его имя D10S (Dios на испанском – Бог, diez – десятка, игровой номер Диего), у них свой календарь ("от рождества Диего"), десять заповедей, у священнослужителей на спине №10, в руке мяч с терновыми шипами, прихожане перебирают четки из 34 бусин (столько голов он забил за сборную), а на алтаре – бутсы и футболка, которые подарил Диего.

Реклама

10 заповедей церкви имени Диего Марадоны

  1. Мяч не пачкается (цитата Марадоны).
  2. Люби футбол превыше всего.
  3. Провозглашай безусловную любовь к Диего и красоте футбола.
  4. Защищай цвета Аргентины и уважай других людей.
  5. Рассказывай о чудесах Диего по всему миру.
  6. Почитай места, где играл Диего, и его священные футболки.
  7. Не связывай имя Диего с каким-то одним клубом.
  8. Всегда проповедуй принципы церкви.
  9. Сделай имя Диего своим вторым именем.
  10. Назови первого сына в честь Диего.

НА ЗАПЯСТЬЯХ обеих рук Диего носил часы. Почему? На одних часах местное время, а на других – аргентинское.

ГОЛ СТОЛЕТИЯ, по опросу ФИФА, состоялся в том же матче, что и "Рука Бога" – в четвертьфинале мундиаля-86. Получив мяч на своей половине поля, Марадона обыграл шестерых англичан и забил победный гол (2:1).

Реклама

В КРОВИ Марадоны на ЧМ-1994 обнаружили допинг. Футболиста дисквалифицировали, после чего он бросил в сердцах: "У меня отрезали ноги".

НА ЛЕВОЙ РУКЕ Диего повязка капитана сборной Аргентины появилась как бонус от Билардо перед ЧМ-86. Тренер сказал, что будет строить игру вокруг Марадоны. Команда во главе с капитаном чемпионов-78 Пассареллой взбунтовалась, но Билардо настоял и, по требованию Диего, усадил на банку Пассареллу. Тренер был прав: 29 июня 1986 года рука с капитанской повязкой подняла над головой Кубок мира.

В тренде
Андрей Шевченко не может вернуться к детям в Лондон

"Я В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ, а Пеле победил лишь на бумаге", – злился Диего, когда ФИФА проводил среди специалистов опрос на лучшего футболиста столетия, и 73% отдали голоса Пеле, 6% – Марадоне. Зато в интернет-голосовании ФИФА среди фанов Диего взял реванш: 54% на 19%.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ СЕРЬГИ сняла с ушей Диего полиция Италии в счет уплаты налогов. Основную часть карьеры, до начала 90-х, Марадона провел в "Наполи", с ним клуб дважды стал чемпионом Италии, чего не достигал ни до, ни после. Но за 7 лет Марадона задолжал казне Италии около $50 млн, из которых две трети – набежавшие проценты... Одну из сережек на аукционе за 25 тысяч евро купил форвард "Палермо" Микколи и, надев на матч с "Лацио", забил гол.

Реклама

УКУСИЛА ЗА ГУБУ собственная собака. Как-то Диего играл дома с шарпеем, и что-то разозлило собаку, Белла трижды цапнула хозяина.

ПОСАДИЛ ПЕЧЕНЬ, злоупотребляя спиртным, и весной 2007-го в реанимации был на грани жизни и смерти. Когда кризис миновал, его перевели в психиатрическую клинику, лечиться от алкозависимости. Выйдя, на национальном ТВ пообещал аргентинцам, что пить бросает, а наркотики не принимает уже два с половиной года.

ЧАСТЬ ЖЕЛУДКА удалили Марадоне, после того как он разжирел до 128 кг. Чтобы привести себя в норму, в 2005-м лег под нож. Помимо желудка, ему удаляли и жир. После операций и реабилитации сбросил 50 кило.

НЮХАЛ КОКАИН, за что в 1991-м был дисквалифицирован на 15 месяцев. И на 14 месяцев условного осужден за обнаруженный в подвале его дома наркотик. Из-за передозов пережил приступ в 2000-м и инфаркт в 2004-м. Вылечился от наркотиков у своего друга Фиделя на Кубе.

ТАТУ КАСТРО на правой ноге Марадоны – дань дружбе с лидером Кубы. Сошлись на общей нелюбви к США.

РУКА БОГА – самый скандальный гол в истории футбола. Забил его Марадона в 1/4 финала ЧМ-86 англичанам, перебросив мяч через Шилтона рукой. "Если и была рука, то это была рука Бога", – отшутился тогда Диего. А потом выпустил диск, где сам спел песню "Рука Бога". Сейчас этот афоризм лепят к любой игре рукой в штрафной площади. Диего злился: "Рука Бога бывает лишь раз в жизни".

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Диего Марадона
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бюст, разрывающий платье: девушка лидера
Бюст, разрывающий платье: девушка лидера "Зари" затмевает его результативностьФутбол
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистами
Швейцария усиливает состав перед Украиной тремя футболистамиФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига наций УЕФА: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчины
Жена Малиновского, пока Руслан изолирован, получила презент от другого мужчиныФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять