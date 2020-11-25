Анатомия Марадоны: почему легенда носил часы на каждой руке и набил тату Кастро (ВИДЕО)

Диего Марадона / Фото: AFP

Сегодня он ушел... В свою последнюю команду... На небесах... Умер Диего Армандо Марадона. Даже несведущие в футболе люди когда-либо слышали о легендарном аргентинце. А его "Рука Бога" стала давно уже стала притчей во языцех. Да что рука, там куда в него не ткнешь – всюду какая-то история!

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ЗОРКИЙ ГЛАЗ был у Диего. В феврале 1994 года из пневматической винтовки ранил четырех журналистов, которые пробрались на территорию его особняка. Дело тянулось четыре года, якобы не хватало доказательств, а ружье и вовсе пропало. В итоге Марадоне "впаяли" 2 года и 10 месяцев заключения условно, что позволило ему поехать телекомментатором на ЧМ-98.

ТАТУ GIANINNA НА РУКЕ – имя младшей дочери Марадоны. Она была замужем за нынешним игроком Манчестер Сити и сборной Аргентины Серхио Агуэро.

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НИМБ НАД ГОЛОВОЙ Диего видели служители Церкви Марадоны, основанной в аргентинском Росарио 30 октября 1998 года, в день его 38-летия. Они пишут его имя D10S (Dios на испанском – Бог, diez – десятка, игровой номер Диего), у них свой календарь ("от рождества Диего"), десять заповедей, у священнослужителей на спине №10, в руке мяч с терновыми шипами, прихожане перебирают четки из 34 бусин (столько голов он забил за сборную), а на алтаре – бутсы и футболка, которые подарил Диего.

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10 заповедей церкви имени Диего Марадоны

Мяч не пачкается (цитата Марадоны). Люби футбол превыше всего. Провозглашай безусловную любовь к Диего и красоте футбола. Защищай цвета Аргентины и уважай других людей. Рассказывай о чудесах Диего по всему миру. Почитай места, где играл Диего, и его священные футболки. Не связывай имя Диего с каким-то одним клубом. Всегда проповедуй принципы церкви. Сделай имя Диего своим вторым именем. Назови первого сына в честь Диего.

НА ЗАПЯСТЬЯХ обеих рук Диего носил часы. Почему? На одних часах местное время, а на других – аргентинское.

ГОЛ СТОЛЕТИЯ, по опросу ФИФА, состоялся в том же матче, что и "Рука Бога" – в четвертьфинале мундиаля-86. Получив мяч на своей половине поля, Марадона обыграл шестерых англичан и забил победный гол (2:1).

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В КРОВИ Марадоны на ЧМ-1994 обнаружили допинг. Футболиста дисквалифицировали, после чего он бросил в сердцах: "У меня отрезали ноги".

НА ЛЕВОЙ РУКЕ Диего повязка капитана сборной Аргентины появилась как бонус от Билардо перед ЧМ-86. Тренер сказал, что будет строить игру вокруг Марадоны. Команда во главе с капитаном чемпионов-78 Пассареллой взбунтовалась, но Билардо настоял и, по требованию Диего, усадил на банку Пассареллу. Тренер был прав: 29 июня 1986 года рука с капитанской повязкой подняла над головой Кубок мира.

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"Я В СЕРДЦАХ ЛЮДЕЙ, а Пеле победил лишь на бумаге", – злился Диего, когда ФИФА проводил среди специалистов опрос на лучшего футболиста столетия, и 73% отдали голоса Пеле, 6% – Марадоне. Зато в интернет-голосовании ФИФА среди фанов Диего взял реванш: 54% на 19%.

БРИЛЛИАНТОВЫЕ СЕРЬГИ сняла с ушей Диего полиция Италии в счет уплаты налогов. Основную часть карьеры, до начала 90-х, Марадона провел в "Наполи", с ним клуб дважды стал чемпионом Италии, чего не достигал ни до, ни после. Но за 7 лет Марадона задолжал казне Италии около $50 млн, из которых две трети – набежавшие проценты... Одну из сережек на аукционе за 25 тысяч евро купил форвард "Палермо" Микколи и, надев на матч с "Лацио", забил гол.

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УКУСИЛА ЗА ГУБУ собственная собака. Как-то Диего играл дома с шарпеем, и что-то разозлило собаку, Белла трижды цапнула хозяина.

ПОСАДИЛ ПЕЧЕНЬ, злоупотребляя спиртным, и весной 2007-го в реанимации был на грани жизни и смерти. Когда кризис миновал, его перевели в психиатрическую клинику, лечиться от алкозависимости. Выйдя, на национальном ТВ пообещал аргентинцам, что пить бросает, а наркотики не принимает уже два с половиной года.

ЧАСТЬ ЖЕЛУДКА удалили Марадоне, после того как он разжирел до 128 кг. Чтобы привести себя в норму, в 2005-м лег под нож. Помимо желудка, ему удаляли и жир. После операций и реабилитации сбросил 50 кило.

НЮХАЛ КОКАИН, за что в 1991-м был дисквалифицирован на 15 месяцев. И на 14 месяцев условного осужден за обнаруженный в подвале его дома наркотик. Из-за передозов пережил приступ в 2000-м и инфаркт в 2004-м. Вылечился от наркотиков у своего друга Фиделя на Кубе.

ТАТУ КАСТРО на правой ноге Марадоны – дань дружбе с лидером Кубы. Сошлись на общей нелюбви к США.

РУКА БОГА – самый скандальный гол в истории футбола. Забил его Марадона в 1/4 финала ЧМ-86 англичанам, перебросив мяч через Шилтона рукой. "Если и была рука, то это была рука Бога", – отшутился тогда Диего. А потом выпустил диск, где сам спел песню "Рука Бога". Сейчас этот афоризм лепят к любой игре рукой в штрафной площади. Диего злился: "Рука Бога бывает лишь раз в жизни".

Все подробности в спецтеме Умер Диего Марадона

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