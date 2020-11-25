"Однажды мы будем играть в футбол на небесах": Пеле отреагировал на смерть Марадоны

Сегодня умер легендарный аргентинский футболист Диего Марадона. 60-летний футболист ушел из жизни в своем доме в Тигре. По информации аргентинской прессы, у Марадоны случилась остановка сердца. Одним из первых на смерть дона Диего отреагировал "Король футбола" бразилец Пеле.

"Грустно терять друзей таким образом" – написал Пеле в соцсетях после смерти Марадоны.

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Позже в комментарии Reuters легендарный 80-летний бразилец добавил: "Однажды мы снова будем играть в футбол на небесах".

Напомним, что в начале ноября Марадона попал в больницу из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта. Позже он перенес операцию на головном мозге из-за возможного кровоизлияния и спустя пару дней был выписан из больницы.

30 октября легендарный футболист отметил 60-летний юбилей. За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы, как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Аргентины побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

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