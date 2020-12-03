Милевский рассказал о переживаниях по поводу смерти Марадоны и знакомстве с легендой

35-летний футболист Артем Милевский заканчивает выступления за брестское "Динамо". В связи с этим он решил попрощаться с белорусским клубом, сделав на своем YouTube-канале видео под названием "Последний танец в Бресте". До этого он четыре месяца хранил молчание. А накануне у Милевского проснулась совесть и он поддержал протестантку.

Реклама

В новом ролике экс-нападающий киевского "Динамо" вспомнил свое знакомство с Диего Марадоной, который умер на прошлой неделе. И признался, что его украинский партнер по Бресту очень огорчился из-за трагедии:

"У нас Саня Нойок тяжело переживает по поводу смерти Марадоны. Он был большим его поклонником... Я могу вспомнить свое знакомство с Марадоной. Он приехал в 2018 году на матч с солигорским "Шахтером" на большой машине, был аншлаг на стадионе. Марадона вышел, у него была кепка "Динамо" (Брест) и шарфик. Всех приветствовал, давал "краба". Подходит ко мне, я ему говорю: "Диего Арманда, hello". А он меня так обнял по-отцовски, это запомнилось. Потом он взял мяч, выбил его на трибуну как сувенир. Мы проиграли, правда. А на следующий день у нас была сауна на стадионе. Марадона пришел в раздевалку и минут 30 что-то там нам объяснял. Он давал наставления, но ничего сверхъестественного. Давал рекомендации, рассказывал истории из жизни, футбольные. Царство небесное, величайшая фигура – никто его не заменит по харизме".

Недавно Милевский забил первый гол за полгода.

Смотрите сюжет о том, как экс-динамовец пропил свой успех:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама