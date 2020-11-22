"Кабана" прорвало! Милевский забил первый гол за полгода, но все равно грустно

Несмотря на гол Мили и победу, его команда потеряла всякие шансы защитить чемпионский титул в Беларуси

Артем Милевский прервал голевую паузу, длившуюся более 5 месяцев и ровно 820 игровых минут! В гостевом поединке предпоследнего тура чемпионата Беларуси Миля помог своему брестскому "Динамо" одолеть "Городею" 4:1, забив при счете 2:1.

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Теперь в активе "Кабана", как называет Милевского его агент Александр Панков, 5 голов и 5 ассистов в нынешнем белорусском первенстве.

Правда, радость у Артема со слезами на глазах. Вед, несмотря на его гол и победу, в этом туре брестское "Динамо" официально потеряло шансы защитить прошлогодний чемпионский титул, который в последнем туре 28 ноября в заочном споре разыграют БАТЭ и "Шахтер" Солигорск.

Тем временем брестское "Динамо" в матче с "Неманом" постарается заполучить путевку в еврокубки.

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Артем Милевский / Фото: Динамо Брест В тренде Топ-10 самых смешных "гербов" футбольных клубов: от уткорога до письма Санте

Напомним, недавно Милевский заинтриговал, написав в соцсетях: "Скоро отходная". По одной из версий, 35-летний футболист дал понять, что в конце года устроит в Киеве гулянку по случаю завершения карьеры. По другой – в связи с ее продолжением, но уже в чемпионате Украины.

Хотя сватают Милю и в греческий "Пафос", который тренирует украинец Дмитрий Михайленко.

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