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У Милевского проснулась совесть: он поддержал протестантку и извинился за грубость

2 декабря, 09:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Бывший футболист сборной Украины признался в любви к работнице "Динамо"

35-летний форвард брестского "Динамо" Артем Милевский после некоторого раздумья решил-таки высказать свою позицию по отношению к бывшей пресс-аташе клуба Ольге Хижинковой. Напомним, "Мисс Беларусь"-2008 трижды осудили за участие в акциях протеста против правления Александра Лукашенко. Мы сообщали, что Милевский матом отреагировал на призыв заступиться за осужденную "Мисс Беларусь".

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Экс-футболист киевского "Динамо" и сборной Украины никак не реагировал на происходящие политические события на его родине. Теперь же пришлось откликнуться на упреки болельщиков. Правда, Миля выбрал довольно нейтральный вариант, написав в соцсетях – по традиции латинкой:

"Оля! Все мы тебя любим! Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко".

А позже, уже около трех часов ночи, Миля дал команду: "Всем спать. Завтра продолжим". Не совсем ясно, что он имел в виду: то ли развитие темы, то ли свое новое видео, которое в среду собирается выдать на YouTube-канале.

В ноябре Милевский в Беларуси забил первый гол за полгода.

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Вспомним, как Артем общался с киевскими динамовцами на сборах в Турции:

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

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