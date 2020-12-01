Где были врачи? Марадона перед смертью ударился головой

Появились новые обвинения в халатности врачей в последние дни жизни Диего Марадоны, скончавшегося 25 ноября в возрасте 60 лет. Как оказалось, незадолго до смерти легендарный аргентинец сильно ударился головой. Но на это не последовало должной реакции медиков.

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Об этом сообщил Марио Бодри, нынешний бойфренд Вероники Охеды, которая является бывшей женой Марадоны.

"Диего выпал из кровати за неделю до смерти и ударился о стену правой стороной головы. И они не делали никаких тестов или чего-то еще", – приводит слова Бодри Marca

Диего Марадона / Фото: Instagram

Напомним, согласно результатам вскрытия тела Марадоны, Диего умер вследствие острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В его сердце обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

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Фото: REUTERS/Christopher Pike

Ранее мы писали, что юрист Марадоны обвинил врачей в смерти Диего. По словам представителя Марадоны, Диего был 12 часов без внимания, и к нему слишком долго ехала скорая.

Также мы рассказывали, что врач Марадоны находится под следствием, но заверяет, что врачебной ошибки не было.

Вместе с тем психиатр-нарколог Евгений Брюн отметил: "60 лет для Марадоны – это даже много". "Смерть Диего от сердечной недостаточности – последствия кокаина", – добавил специалист.

Видео: Сегодня

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