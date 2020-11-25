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Умер легендарный футболист Диего Марадона

25 ноября, 18:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

30 октября Диего Марадона только отпраздновал 60-летний юбилей

Легендарный аргентинский футболист Диего Армандо Марадона умер после остановки сердца, сообщает газета Clarin. Марадона перенес сердечно-легочную остановку в среду утром в своем доме в районе Сан-Андрес в городе Тигре.

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Напомним, что в начале ноября Марадона попал в больницу из-за сильного стресса. В течение нескольких дней он не ел, не пил, ни с кем не разговаривал, много спал, а прописанные ему антидепрессанты не давали желаемого эффекта. Позже он перенес операцию на головном мозге из-за возможного кровоизлияния и спустя пару дней был выписан из больницы.

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30 октября легендарный футболист отметил 60-летний юбилей. За свою карьеру Марадона успел поиграть за такие клубы как "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья". Он становился чемпионом Аргентины и Италии, а в 1986 году вместе со сборной Бразилии побеждал на чемпионате мира, где забил свой самый знаменитый гол – рукой в ворота Англии. Позже этот мяч окрестили "Рукой Бога".

Видео: Сегодня

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умер футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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