"Он засмеялся и схватил за руку": врач рассказал о первых эмоциях Марадоны после операции

Лечащий врач легендарного футболиста Диего Марадоны Леопольдо Луке рассказал, как себя чувствует чемпион мира после операции на головном мозгу в его родной Аргентине. 60-летнему тренеру потребовалась операция из-за возможного кровоизлияния в мозг.

"Когда мы сняли дренаж, он засмеялся, посмотрел на меня, схватил за руку, и первое впечатление было благоприятным. У Диего нет неврологического дефицита, нет никаких осложнений, связанных с операцией. У него отличный послеоперационный период, лабораторные показатели даже улучшились. Он находится в послеоперационном периоде, и его настроение сложно оценить. Первое впечатление – благоприятное, но это трудно оценить. Улучшение Диего идет день за днем, сегодня он также будет находиться в реанимации", – рассказал врач, которого цитирует BBC.

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Марадона был госпитализирован в клинику в понедельник из-за анемии и обезвоживания. Бывший полузащитник "Барселоны" и "Наполи" должен оставаться в клинике в Ла-Плате, по крайней мере, на 48 часов, пока не поправится. Добавим, что ранее в Аргентине даже сообщили о смерти Марадоны, но это оказалось фейком.

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