Сын Диего Марадоны угодил в больницу вслед за отцом

Сам знаменитый футболист только вышел из госпиталя

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Диего-младший госпитализирован после осложнений из-за коронавируса. Примечательно, что некоторое время назад Марадона-старший угодил в больницу и перенес операцию на головном мозгу. Три дня назад Марадона был выписан из больницы.

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Как сообщает Football Italia, 34-летний внебрачный сын звезды футбола испытывает осложнения после заражения коронавирусом. Его доставили в больницу с высокой температурой. Других подробностей о состоянии здоровья Диего-младшего не сообщается.

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Напомним, что Диего Марадона имеет пятерых детей, только двое из них появились в законном браке. Диего-младший появился на свет в результате отношений между Диего и молодой неаполитанской женщиной. Марадона не признавал сына до 2016 года, когда парню было уже 29 лет, хотя, по слухам, деньги присылал ему с детства. Читайте другие малоизвестные факты о легендарном футболисте.

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