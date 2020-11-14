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Сын Диего Марадоны угодил в больницу вслед за отцом

14 ноября, 18:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Сам знаменитый футболист только вышел из госпиталя

Сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны Диего-младший госпитализирован после осложнений из-за коронавируса. Примечательно, что некоторое время назад Марадона-старший угодил в больницу и перенес операцию на головном мозгу. Три дня назад Марадона был выписан из больницы.

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Как сообщает Football Italia, 34-летний внебрачный сын звезды футбола испытывает осложнения после заражения коронавирусом. Его доставили в больницу с высокой температурой. Других подробностей о состоянии здоровья Диего-младшего не сообщается.

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Напомним, что Диего Марадона имеет пятерых детей, только двое из них появились в законном браке. Диего-младший появился на свет в результате отношений между Диего и молодой неаполитанской женщиной. Марадона не признавал сына до 2016 года, когда парню было уже 29 лет, хотя, по слухам, деньги присылал ему с детства. Читайте другие малоизвестные факты о легендарном футболисте.

Видео: Сегодня

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футбол футболист Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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