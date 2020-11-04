Марадону экстренно прооперируют из-за тромба в мозгу

Легендарного Диего Марадону, попавшего в больницу Ла-Платы, экстренно прооперируют из-за тромба в мозгу.

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Об этом сообщает TyC Sports.

По данным источника, томография показала, что у 60-летнего Марадоны есть субдуральная гематома, которая требует хирургического вмешательства.

Субдуральная гематома – объемное скопление крови, расположенное между твердой и паутинной мозговыми оболочками и вызывающее сдавление головного мозга. Подобные гематомы, как правило, появляются при черепно-мозговых травмах, в пожилом возрасте могут формироваться хронические гематомы.

"Это обычная операция. Мы собираемся оперировать его сегодня. Он в сознании, все понимает и согласен с хирургическим вмешательством", – успокаивает личный врач Марадоны Леопольдо Луке, добавив, что Диего ждет перевед в клинику "Оливос" в провинции Буэнос-Айрес

Реклама Диего Марадона / Фото: Reuters

Ранее Луке заявлял, что угрозы жизни Диего нет. "Диего здесь, потому что он хотел приехать сюда. Мы приехали сюда не в срочном порядке. Марадону госпитализировали на три дня, чтобы он восстановил водный баланс организма и прошел несколько осмотров. Он хочет вывести свою "Химнасию" уже в воскресенье", – утверждал лечащий врач 60-летней легенды.

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Добавим, что ранее в Аргентине даже сообщили о смерти Марадоны, но это оказалось фейком.

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