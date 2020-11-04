Марадоне сделали операцию на мозге: врач озвучил результат

Леопольдо Луке, личный врач Диего Армандо Марадоны, сообщил, что главный тренер "Химнасии" успешно перенес экстренную операцию. Ранее 60-летний аргентинец был госпитализирован, и у Марадоны был диагностирован тромб в мозгу.
"Операция длилась приблизительно 1 час 20 минут, – цитирует TNT Sports Луке. – Гематома была успешно убрана. Диего хорошо перенес операцию. Он бодрствует и чувствует себя очень хорошо. Марадона сможет поправиться"
Для проведения операции легендарного аргентинца транспортировали из больницы Ла-Платы в клинику в Оливосе в провинции Буэнос-Айрес. Марадону сопровождали трое его дочерей – Далма, Джаннина и Жана.
Скорая доставляет Марадону на операцию. Фото Reuters
Напомним, томография показала, что у 60-летнего Марадоны субдуральная гематома – объемное скопление крови, расположенное между твердой и паутинной мозговыми оболочками и вызывающее сдавление головного мозга.
Кстати, перед операцией врач Марадоны рассказывал, что тот в сознании и даже шутит. "Он хочет поскорее выписаться", – добавлял доктор.
Как известно, злоупотребление наркотиками и алкоголем сильно подкосило здоровье Марадоны на старости лет. В прошлом он перенес два сердечных приступа и заразился гепатитом. Врачи считают, что аргентинец имеет высокий риск осложнений от коронавируса, если он заразится.
Добавим, что ранее в Аргентине даже сообщили о смерти Марадоны, но это оказалось фейком.
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